– Har du et råd til kvinnelige studenter som vil engasjere seg i politikken?

Lunde tror også det å være ung i kvinne i politikken gjør at en fort kan bli undervurdert.

– Men det gjør nok at jeg stiller ekstra godt forberedt.

Det er heller alder enn kjønn Lunde har tenkt over i politiske situasjoner. I styret hvor Lunde er leder, sitter det flere menn som er langt eldre enn henne, og i Vaksdal Høyres kommunestyregruppe har hun lenge vært eneste kvinne. Det er ikke noe hun har tenkt nevneverdig over, mener hun, og legger til:

– Nei, egentlig ikke. Nå må det sies at jeg ikke har noen problemer med å si hva jeg mener uavhengig av hvem jeg snakker med heller, da.

– Å være ung kvinne og representere distriktet er ofte en god kombinasjon, sier Lunde med et lurt smil.

I tillegg til å være styreleder i Sammen sitter Lunde i kommunestyret i Vaksdal, og er lokallagsleder for Vaksdal Høyre, noe hun har vært siden 2020.

– Jeg er mest stolt over å ha gjennomført en vellykket strategiprosess, som gir Sammen en tydelig retning innenfor alle områdene vi dekker i årene fremover.

– Hva er du mest stolt over å ha gjort i Sammen?

Karrieren i studentpolitikken startet tilfeldig, forteller Lunde. Velferdstinget Vest trengte en nestleder for en periode på fire måneder.

Svaret kommer kontant, men med en latter fra styreleder for Sammen, studentskipnaden på Vestlandet, og student ved Norges Handelshøyskole (NHH), Amalie Lunde (26). Hun har blitt valgt til en andre periode som styreleder, og kan omtales som «Vestlandets mektigste student» i to år til.

– Studentpolitikere jobber for å påvirke andre. Som styreleder sitter jeg på andre siden av bordet og kan i større grad ta beslutninger.

Engasjementet har kommet fra ulike kanter, og de er splittet i synet på om likestillingen i Norge har kommet langt nok. Likevel tror flere at de forbereder seg litt bedre til møter enn sine mannlige motparter og at de må jobbe ekstra hardt med å bygge selvtillit.

– Jeg kjente på et ansvar for at det skulle være en jevnere fordeling av kjønnene i ledervervene

Andrea Nesvik Voss (24) ble på nyåret valgt til leder for Studentparlamentet til Universitetet i Bergen (UiB). Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organet ved UiB og representerer de rundt 20.000 studentene. Men for Voss startet engasjementet lenge før studietiden.

– I 2011 fikk jeg påvist utmattelsessykdommen ME. Da møtte jeg på et helsevesen som ikke trodde på at jeg var syk. Det ble mange runder på ulike avdelinger og jeg ble sendt til psykolog, selv om det var en nevrologisk sykdom.

Det å bli trodd ble viktig for Voss, og hun bestemte seg for å ta engasjementet videre.

– Det endte opp med at jeg sendte et langt brev til statsministeren på den tiden, og gikk ut i aviser på vegne av alle unge som slet. Etter det begynte jeg å engasjere meg, for at ingen andre skal få oppleve det jeg hadde opplevd.

Det er viktig å ikke la de rettighetene vi har kjempet frem, falle tilbake - Andrea Nesvik Voss

– Hva er du mest stolt av å ha gjennomført gjennom vervet ditt?

– Sanitetsprodukter til kvinner på Studentsenteret, jussen og på odontologibygget. Vi var de første som fikk det gjennom. Det skal være et tilbud for kvinner dersom de får mensen på en forelesning og ikke har med det selv.

I tillegg til å lede Studentparlamentet, er Voss også engasjert i Miljøpartiet de Grønne (MDG) i Vestland fylke. Ved det kommende lokalvalget er hun ungdomskandidat og står på femte plass på valglisten til Bergen MDG.

– Det er problematisk at det er såpass mange eldre menn som sitter i kommunestyrene rundt om. De har vært der i mange år, og det er ikke lett å komme inn der som uerfaren ung kvinne, mener Voss.

Da hun stilte til nestleder til Arbeidsutvalget i Studentparlamentet, spilte også kjønn en rolle.

Arbeidsutvalget ⤬ Arbeidsutvalget (AU) er Studentparlamentets utøvende organ. AU består av fire studenter som velges av parlamentet og jobber daglig med å utøve den vedtatte politikken.

– Ved valget i fjor stilte jeg til nestleder i Arbeidsutvalget fordi det var så få kvinner som stilte til valg. Jeg kjente på et ansvar for at det skulle være en jevnere fordeling av kjønnene i ledervervene.

– Trenger vi en dag som 8. mars fortsatt?

– Ja og nei? På en side har likestillingen i Norge kommet såpass langt at det ikke er like tydelige forskjeller som før, men da er det viktig å ikke ta det for gitt. Det er viktig å ikke la de rettighetene vi har kjempet frem, falle tilbake.