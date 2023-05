Tekst: Magnus Hofbauer og Marie Børmer

Illustrasjoner: Helena Tho Kvavik

Våryr?

A AUTOFELLATIO Oral stimulering av egen penis som en form for onani. Noe en del med penis nok har forsøkt seg på en gang i livet – selv om kun rundt én prosent faktisk klarer det.

B BITESTIKKEL Bitestikkelen ligger sammen med testiklene i pungen. Etter at testiklene har produsert sæd, går de over i bitestiklene der de lagres og modnes før utløsning. I løpet av sin lagringstid i bitestiklene, får sæden evnen til å bevege seg og bli gode svømmere. Sædceller som ikke kommer ut, blir brutt ned og tatt opp igjen av kroppen.

C CIS-KJØNNET Cis betyr «samme som» og brukes blant annet om kjønnsidentitet. Er du cis, eller ciskjønnet, identifiserer du deg med det kjønnet du ble tildelt ved fødsel. Det er altså det motsatte av trans, der man identifiserer seg med et annet kjønn enn det som ble gitt ved fødsel.

D DENDROFIL Betyr å bli seksuelt tiltrukket av trær. Vi tenner på mye forskjellig, og hva vi tenner på er det ikke vi selv som styrer. Det finnes mange teorier, men ingen klare svar på hvorfor vi tenner på ulike ting. En teori knytter bio-psyko-sosiale forhold til parafilier, og at alt vi har med oss i bagasjen av opplevelser og tilknytning er med på å forme hva som gjør deg opphisset.

E EROGEN SONE Områder på kroppen, utenom kjønnsorganet, som gir deg seksuell nytelse eller følelse av opphissethet ved berøring. Det kan være mange forskjellige områder på kroppen, og varierer fra person til person. Det kan også variere gjennom livet. Noen av de vanligste sonene er brystvorter, mellom lårene, ører, hals og rumpa.

F FITTEFIS Promp-promp sier det plutselig fra fitta. En såkalt fittefis oppstår under sex, og kan til forveksling høres ut som den kom bakfra. Fittefisen lukter heldigvis ikke, og er en helt naturlig del av det å ha sex. Når noe blir ført inn i skjeden, fører det også med seg luft. Denne luften må da finne alternative veier ut, som resulterer i at fitta fiser!

G GLORYHOLE Har du vært på et toalett i Berlin og sett et hull i veggen med ca. 10 cm i diameter? Da har du kanskje sett et gloryhole. Funksjonen er anonym avsugning, bedre kjent som blowjob. Er du fysen til å prøve det ut hjemme, kan du henge opp et laken med et hull i – men da med varierende grad av anonymitet.

H HEMOROIDER Hemoroider er utposninger av blodårer rundt endetarmsåpningen. Ikke alle merker noe til det, og mange har hemoroider uten å vite det. For andre kan det gjøre vondt når du bæsjer eller har analsex, og det kan komme blod på dopapiret. Du kan gjøre en del selv for å minske eventuelt ubehag, for eksempel ved å drikke nok vann og spise mat som gjør at avføringen din holdes myk.

I ILLELUKTENDE UTFLOD Utfloden renser skjeden og sørger for at miljøet der er surt (lav pH). Det er viktig å vite hva som er vanlig utflod for deg, for dersom det kommer endringer i den, kan det være tegn på at noe er galt. Får du en kjønnssykdom eller forstyrrelse i miljøet (som for eksempel sopp og bakteriell vaginose), vil utfloden endres. Ta en tur til legen og finn ut av hva som har gjort at utfloden din har blitt endret, så du kan få riktig behandling.

J JULEFINGER Slang for å ta en finger opp i rumpa til noen, gjerne uventet. Selvfølgelig skal man ikke ta noen i rumpa uten at de synes det er greit, men under sex kan rumpefingring være en aktivitet for nytelse. I tillegg til å ha mange nerver rundt rumpehullet, har de med penis en prostata som man kan nå gjennom rumpa. Stikker du en finger inn og bøyer den mot penis, vil du treffe prostata. Lager du sirkelbevegelser med fingertuppen på prostata vil det kunne kjennes godt, gjerne samtidig som onanering.

K KAMASUTRA Verdens mest kjente og omtalte bok om sex og mest kjent for sine mange sexposisjoner. Å utforske ulike stillinger under sex kan være gode måter å utforske seksuallivet og gjøre økten enda litt mer spennende. Plutselig finner dere en stilling som passer godt for deg, og som fører til en enda større orgasme.

L LABIA Kjønnsleppene våre varierer i størrelse og blir på latin kalt for de store og de små kjønnslepper, men en slik direkte oversettelse kan føre til misforståelser. På latin har de nok tatt utgangspunkt i bredden, og ikke lengden, på kjønnsleppene. De indre kjønnsleppene kalles på latin for labia minora, altså de «minste leppene». Det er noe misvisende, da det hos over halvparten av de med kjønnslepper, er slik at de indre leppene er lengre enn de ytterste (labia majora).

M MENSEN Månedlig blødning fra livmoren i fertil alder. Alle kvinner har dette fra puberteten til overgangsalderen. Blodet som kommer ut er et resultat av at egget som har blitt sluppet den måneden ikke har blitt befruktet, og endometriet (blod- og nærings-matpakken til et eventuelt foster) kommer ut som mensen, før prosessen starter på nytt.

N NIPPEL Alle mennesker har samme utvikling i starten av graviditeten og alle utvikler derfor brystvorter. De er mørke og inneholder flere store svette- og talgkjertler. Størrelsen og fasong varierer og de er spesielt store hos voksne kvinner. Niplene kan stimuleres og gi nytelse, i tillegg til å bli utførselsgangen for melk hos kvinner som føder barn. Husk at selv om man ikke utvikler melkebærende bryster, kan alle kjønn få brystkreft og endringer i og rundt nippelen kan være et tegn på det.

O OPPVARMING Samlebetegnelse på aktiviteter du gjør før hovedaktiviteten – samleie – for å gradvis gå over fra hvile til arbeid. Skal du ha analsex, må rumpehullet varmes opp. Skal du sitte og ri, kan det være greit å strekke litt i beina. Det kan også være lurt å varme hverandre opp psykisk med flørting, kiling og ytre stimulering av for eksempel klitoris, nipler og penis.

P PENILE PAPLER En krans med synlige små hudtagger langs kanten på penishodet. Slike penile papler er helt normalt, vi finner dem på 10-40 prosent av alle peniser, og er ikke et tegn på sykdom eller smittsomhet. Vi vet ikke hvorfor noen har dem og noe ikke, men de består kun av bindevev og blodkar, og behøver ingen behandling.

Q QUICKIE «Måtte bare ta en quickie før jeg dro». Betegner en kort og spontan episode av seksuell aktivitet, enten alene eller med en partner. Det kan altså enten betegne en rask runk eller pulings på toalettet før kinoen starter. Å onanere kan i en travel hverdag bli et forhastet res mot orgasmen når tidsrommet skulle by seg. Det kan derfor være en fin ting å av og til sette av litt ekstra tid til å bli litt ekstra kjent med kropp og nytelse.

R RIMME En aktivitet hvor du bruker tungen i og rundt en annen sitt rumpehull med mål om å gi dem en god følelse. Med andre ord: Å slikke rumpe. Noen synes det er digg å rimme, andre synes det er digg å bli rimmet. Noen liker begge deler, mens andre ikke vil at noen skal nærme seg rumpehullet deres. Spør først hvis du vil rimme noen, og skal du bli rimmet kan det være greit å ha vasket seg i forkant.

S SMEGMA Bedre kjent som kukost. Kan oppstå både på penishodet og i vaginaområdet hvor det er talgkjertler som produserer et stoff som holder det fuktig og rent. Det kan klumpe seg sammen og danne kukost som kan lukte. Husk å ikke bruke annet enn vann og eventuelt intimsåpe når du vasker deg nedentil.

T TRANG FORHUD Det er normalt å kjenne at forhuden er trang i puberteten mens penis vokser. Da hjelper det som regel å tøye forhuden ved å forsiktig dra den frem og tilbake. For noen holder den seg trang, og man kan få en krem hos legen. Denne kremen gir litt glid, samtidig som den gir bedøvelse så du ikke får vondt når du strekker forhuden.

U URINVEISINFEKSJON Urinveisinfeksjon (UVI) er grunnen til at jenter ofte har hørt at det er viktig å tisse etter sex. UVI er også grunnen til at det er viktig å tørke seg fra front og bakover etter du har vært på do. Bakterier som kommer opp urinrøret og gir betennelse i blæra og smerter ved tissing er veldig vanlig. Kvinner får det oftere enn menn fordi de har kortere urinrør, og dermed kortere vei for bakteriene å krabbe opp. Hos de fleste kvinner går det over av seg selv etter noen dager, andre trenger antibiotika og kan lett få det tilbake igjen.

V VÅRYR Får våren deg til å krible litt ekstra i tissen? Da er du kanskje våryr! Hva som gjør deg kåt kan variere stort fra person til person, du kan bli kåt av tanker, bilder og handlinger. Lysten kan òg forsvinne like fort som den kommer, og hvordan du har det kan påvirke om du blir kåt eller ikke.

W WOMANIZER Betydde tidligere en promiskuøs heterofil mann, men brukes i dag om sexleketøyet for stimulering av klitoris. En womanizer fungerer ved at et silikonhode omslutter klitoris og sender lufttrykkimpulser som gir vekslende suging av klitoris. Det stimulerer også blodtilførselen som gjør klitoris mer følsom. Womanizer kan brukes alene til onanering, eller som en del av samleie med partner.

X XXX Trippel-X kan man blant annet finne på Amsterdam-flagget eller på interwebben. XXX på internett er som regel relatert til eller betegner pornografi av eksplisitt eller ekstrem karakter. Selv om det i Amsterdam kan passe med Red Light District, er de tre sølv X-ene faktisk Saint Andrew's kryss, en fisker som ble drept på et kors.

Y YTELSESMIDLER Bedre kjent som potensmidler. Viagra eller Cialis er eksempler på midler som kan hjelpe med ereksjon ved å øke ansamlingen av blod i svamplegemene i penis. Kan kjøpes på apotek, men det kan lønne seg å snakke med lege først.

Z ZOOFILI Fra det greske «zoon» som betyr dyr og «philia» som betyr vennskap/kjærlighet. En parafili, seksuell uttrykksform eller preferanse, som defineres som seksuell opphisselse og nytelse med dyr. Det er ulovlig å ha sex med dyr i Norge, men det er lov å ha fantasier.

Æ ÆRLIGHET Ærlighet varer lengst. Vær ærlig og tydelig på hva du ser etter og hvor grensene dine går. Det er helt fint å bare være ute etter sex eller å ha lyst til prøve ut nye ting i senga, men vær tydelig slik at den du er med lett kan forstå situasjonen og finne ut om det er noe de vil være med på. Det er alltid lov å si nei og stopp når du ønsker det. Vær ærlig og skap gode opplevelser med andre.

Ø ØSTROGEN Hormonet som fører til utvikling av kvinnelig kjønnskarakterisitkker. Står for endringene i kvinnekroppen som spesielt skjer i puberteten, som utvikling av brystene og kjønnsorganet, i tillegg til å stimulere slimhinnen i skjeden så den holder seg sterk og fuktig. Hormonet finnes i ulike prevensjonsmidler og til behandling av slimhinneproblemer rundt og etter overgangsalderen.