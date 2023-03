Du har sikkert sett bildene på Instagram og videoene på Tiktok. Slitet til toppen av verden, og følelsen av å flyte på det hvite gullet nedover.

Etter atter en regndag konstaterer du at det er håpløst, og at du ikke kommer til å få oppleve det samme her i regnets høyborg – Bergen. Gråværsskyer er byttet ut med regnskyer, og februars hovmodige smil til deg er like behagelig som Pennywise sitt.

Vent nå litt! Du bor jo i Bergen.

Bergen er egentlig selve skibyen. Her kan du få café au lait, lydløs disko og puddersvinger på en og samme helg. Bergen er asfalt-, bar- og ski-jungelen som du flyttet til for å utnytte både ditt og byens fulle potensial. Du trenger bare litt hjelp for å få det til å skje. Velkommen til…



SKIMAGASINET

En tidlig morgen bærer det til Voss og Mjølfjell. Der venter åtte internasjonale og én norsk student fra BSI Friluft. For å overbevise bergensstudentene om at fjellet er stedet og ski er hobbyen, meldte jeg meg på topptur.

Selve Mjølfjelltoppen ligger på 1.470 meter over havet. Med start på 630 meter over havet er det et par timer med ærlig arbeid som skal legges ned for utsikten.





Etter en test av at skredsøkerne fungerer og en rask gjennomgang av at alle har nok mat og drikke, kunne reisen begynne. Som én-manns-journalist med ansvar for både tekst og bilde føltes det rolige gruppetempoet mer som duracellfart for undertegnede. Bevæpnet med kamera og skarp penn kan journalistikken begynne.

– Ville du vært på denne turen uten BSI? Spør jeg.

– Definitivt ikke. Å ta beslutninger synes jeg kan være skummelt. Det er så komplekse avgjørelser. Jeg foretrekker å bli med folk som vet hva de driver med, svarer en av franske deltakerne.







Under føttene knirker snøen. For hvert skritt som tas kommer nedkjøringen nærmere. Skyggestarten bestemmer seg for å bli solfylt. Spenningen stiger.

– Jeg klarer nesten ikke vente med å stå ned. Snøen virker dritbra, også er det sol! Utbryter en D-vitaminfattig student.

Kvikk Lunsj og pudder Lunsjen fortæres like under toppunktet på fjellet. En god pause er fortjent. Ikke minst viktig før vi tar fatt på dagens hovedoppgave. Nemlig å sette svinger i urørt snø. Etter de første svingene innser jeg at dette også er Bergensk studentliv. – Hoho, dette er himmelen, roper hun ene. – Yiha, slalom baby! utbryter han andre.

Snøvurdering

Det finnes dog utfordringer – selv i paradis. Etter at første halvdel av fjellet er malt med skituppenes pensel, møter vi på et bratt heng. Her må sikkerheten vurderes.

Turlederne Timo Käfer og Adrien Dautheville er kyndige veiledere, som fortløpende tar vurderinger om snøen. Ved det bratte henget bestemmer de seg for å snu.

– Da jeg kjørte fram var det så bratt at jeg ikke så noe. Det kombinert med snø jeg ikke er helt trygg på gjør at vi snur, forteller Adrien.

- Skredfare er det mest alvorlige

FOTO: Mads Haram Halvorsen

Rune Mo-Bjørkelund er fagansvarlig for fjellsport i DNT Bergen og Hordaland , og er tydelig på at å sette seg inn i snøforhold og skredfare er blant det viktigste man gjør på toppturer. Studvest møter han på DNTs hovedkontor i Bergen.

DNT Bergen og Hordaland ⤬ Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. Organisasjonen består av 56 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag – deriblant DNT Bergen og Hordaland. Kilde: DNT

Han forklarer at skredvarselet forteller noe om skredfaren i et gitt område på et gitt tidspunkt. Det blir oppgitt i faregrad i form av et tall, skredfarevurdering, skredproblem, råd og snødekkehistorikk.

Varsom.no sitt skredvarsel er obligatorisk å sjekke før du legger ut på tur. Det finnes både på nett og som app.

Varsom.no ⤬ Varsom.no er et nettsted lansert i januar 2013 for å varsle om naturfarer i Norge. Nettstedet driftes av NVE i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR. Kilde: nve.no og varsom.no

Mo-Bjørkelund viser snøskredvarselet for Voss tidligere i februar.

FOTO: Mads Haram Halvorsen

– Les hele varselet, og sett deg inn i hva alle faktorene betyr, ikke bare les tallet og legg i vei. Bruk varselet sammen med værmeldinga aktivt i turplanleggingen, forteller Hardingen engasjert.

På appen kan du også laste ned kart, slik at du ser hvor løsne- og utløpssonene er.

– Utrolig dust

Før du og vennegjengen legger ut på tur, er det et par viktige ting å huske på.

– Ta et skredkurs. Denne sesongen har Varsom.no lansert et interaktivt skredkurs på nett, og det er bra. Men det er virkelig verdt å investere i et kurs i regi av kursholdere. Det er flere kurs i løpet av sesongen, så finn deg et som passer, sier Mo-Bjørkelund med alvor i blikk og stemme.

Dessuten legger han til at riktig utstyr er viktig.

Rune Mo-Bjørkelund i DNT understreker viktigheten av det å ta høyde for forholdene når du skal på topptur.

FOTO: Mads Haram Halvorsen

– Det er utrolig dust å ikke ha med utstyret en trenger, som spade, skredsøker og søkestang. Det må faktisk være lov å si, legger han til.

For deg som ikke helt skjønner hvor dust det er å glemme skredutstyr: Rundt regnet like dust som å glemme passet når du skal ut og reise.

Turplanleggingsguiden

Mo-Bjørkelund er opptatt av at for å få best mulig skikjøring må du jakte snø, ikke topper.

– Begynn med været, start en arbeidsuke før. Følg særlig med på endringer. Hvordan er temperaturen? Er det store svingninger kan det tyde på fare. Er det mye vind?

Finn ut hvem som skal være med. Ved stor gruppe og lite erfaring - unngå skredterreng. Hva sier farevarselet om snøen i området du har sett deg ut?

– Les turbeskrivelsen nøye. Gjør research, og sørg for at du har satt deg inn i hvordan terrenget er. Hvis du blir usikker underveis kan du sjekke kartet på mobilen du har lastet ned på forhånd, påminner Mo-Bjørkelund oss.

Pudder for alle penga

Etter turledernes beslutning om å snu ved det bratte henget, settes fellene nok en gang på skia. Timene har fart forbi i samme fart som skikjørerne, og sola er like sliten som leggene mine.

– Jeg har samme følelse som når man spiser dessert. Er liksom mett, men vil ha mer likevel, forteller en av deltakerne humrende og legger i vei oppover.

Etter at de siste svingene er satt, og sola til slutt har lagt seg merker denne journalisten at det samme frister. Morgendagen kan heldigvis brukes på lydløs disko og café au lait.

Fjellene står stødig til neste gang lysten til topptur kommer snikende.





S Hva skal med i sekken på

topptur? Spade

Søkestang

Skredsøker

Stillongs

Skallklær

Votter/hansker

Boblejakke

Bøff

Hjelm

Skibriller

Vann

Mat

Snacks

Termos med varm drikke

Liggeunderlag

Vindsekk

Gaffa- eller gorillateip

Leatherman

DNTs anbefalinger for studentturer

BYNÆRT

Gullfjellet. Ta buss 930 fra busstasjonen og sitt på den i 45 minutter. Den vanligste traseen starter i Gullbotn.

Austefjellet. Ikke like lettvint med kollektivt, men etter en time er du på plass ved Osavatnet parkering. Vi snakker bybane, buss 90 deretter buss 97. (halvtime i bil).

Ulriken. Ved sjeldent gode forhold (som i desember i fjor) kan man få mye god skikjøring på skyggesiden av Ulriken. Ta gondolen opp og nyt byutsikt.

KVAMSSKOGEN

Byrkjefjell. Ta buss 930 fra busstasjonen og sitt på den i en time og 14 minutter. Den vanligste traseen starter fra Jonshøgdi.

Tveitakvitingen. Ta buss 930 fra busstasjonen og sitt der i en timer og 17 minutter. Dette er en ganske flat og lang tur som ofte gåes på fjellski. Turen starter ved Furedalen Alpinsenter.

Eikedalen skisenter. Ta buss 930 og sitt der i en time og 10 minutter. Bruk kveldene på å bli flink på ski, så slipper du å bruke velfortjente svinger etter turen opp på det samme.

VOSSASKI

Lønahøgdi. Ta toget til Voss og bestem deg for hva slags heiskort du vil ha. Topptur enten med eller uten gondol.

Raundalsryggen. Dette er vårskiturer. De er lange og krevende, men perfekte ved fint vær. Ta toget til Voss og bestem deg for hvor mange topper du vil ha. Ta buss 955 i en halvtime fra toget og nyt.

Eilivseggi. Toget videre fra Voss til Ljosandbotn. Start ved togstasjonen og jobb deg oppover. Nyt.