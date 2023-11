Vanlige typer

Han er overlege i Legemiddelverket, og forklarer at fleinsopp inneholder psilocybin. Det er et klassisk psykedelisk stoff som virker på den samme reseptoren i hjernen som LSD.

– Noen kan oppleve det som bra, mens andre opplever det som ubehagelig.

Hortemo trekker fram at negative konsekvenser med fleinsopp for eksempel kan være følelse av kaos eller depresjon. Hos noen sårbare individer har man i sjeldne tilfeller sett psykotiske symptomer.

– Hvis man ønsker å forsøke fleinsopp bør man ta et bevisst valg, lese seg opp på virkninger og bivirkninger, og være klar over at både oppbevaring og bruk av fleinsopp er ulovlig i Norge.